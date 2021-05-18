В Самаре госпитализирован водитель квадроцикла, врезавшийся в дерево

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В Самаре накануне 29-летний водитель квадроцикла, следовал на выезд из пос. Чкаловка, в районе дома № 1 не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на дерево, сообщает ГИБДД по Самарской области.