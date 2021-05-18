В Самаре госпитализирован водитель квадроцикла, врезавшийся в дерево

В Самаре накануне 29-летний водитель квадроцикла, следовал на выезд из пос. Чкаловка, в районе дома № 1 не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на дерево, сообщает ГИБДД по Самарской области.
В результате ДТП водитель с многочисленными травмами госпитализирован в одну из городских больниц.
Госавтоинспекция рекомендует водителям сезонного транспорта использовать специальную экипировку, обеспечивающую дополнительную защиту.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!