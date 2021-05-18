28 человек эвакуировали из-за пожара на ул. Черемшанской в Самаре

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В понедельник, 17 мая, примерно в 17:36, начался пожар в доме № 238 на ул. Черемшанской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.