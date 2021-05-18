В Самарской области тушили частную баню и крупный очаг горевшего камыша

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В понедельник, 17 мая, около 14:29 начался пожар на ул. Советской, 2 в с. Черновка Кинель-Черкасского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.