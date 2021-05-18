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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самозанятых Самарской области научат эффективным коммуникациям и тайм-менеджменту

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи специального налогового режима научатся грамотно распределять свое время, вести переговоры и выстраивать эффективные коммуникации - со 2 по 3 июня для самозанятых пройдет образовательный курс "Развитие soft-skills". Офлайн-обучение состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Благодаря этой работе в регионе создается комфортный деловой климат и необходимые условия для успешного развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве.

Задача разработки мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса, пользователей специального налогового режима в регионе возложена на министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова.

"Самозанятый - это чаще всего предприниматель на старте своей деятельности. Нам важно, чтобы у таких людей была возможность расти в выбранном направлении, выводить свои проекты на новые этапы, создавать рабочие места и вносить свой вклад в развитие Самарской области. Сегодня у нас зарегистрировано 56,5 тысячи самозанятых. Каждый из них уже сейчас может зайти на сайт mybiz63.ru или обратиться в один из центров "Мой бизнес", чтобы узнать о возможностях, которые предлагает регион для плательщиков налога на профессиональный доход", - призвал самозанятых пользоваться действующими мерами поддержки Дмитрий Богданов.

Новый обучающий курс для самозанятых будет посвящен развитию так называемых "мягких" навыков (soft skills). Под soft skills подразумевается широкий спектр умений: способность выстроить правильную коммуникацию, организовать взаимодействие внутри команды, вести переговоры, наладить тайм-менеджмент, креативность и другие. Все эти навыки необходимы в любой профессиональной сфере, но особенно актуальны для тех, кто занимается развитием собственных проектов.

Участники курса научатся понимать свои и чужие эмоции, организовывать свое время при помощи современных техник тайм-менеджмента, выстраивать эффективные коммуникации и выступать перед аудиторией.

Курс-концентрат будет включать в себя четыре очных семинара. Спикером выступит Антон Макаров - предприниматель, бизнес-тренер, основатель и CEO компании FG consulting.

Гид потребителя

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