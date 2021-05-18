Жители и гости Тольятти могут сделать прививку от COVID-19 в торговом центре "Парк Хаус"

Прививочный пункт организован в тольяттинском торгово-развлекательном центре "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе, 6). Вакцинацию жителей проводят специалисты городской поликлиники №2.

Просторное помещение оснащено всем необходимым для того, чтобы процесс вакцинирования был комфортным и безопасным. В кабинете одновременно работают три специалиста. Прививку делают после осмотра врача с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Пункт расположен на первом этаже, в конце левого крыла (от центрального входа), работает ежедневно с 11:00 до 20:00.

Заведующая консультативно-диагностическим центром №1 Тольяттинской городской поликлиники №2 Татьяна Новоселец рассказала: "При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Перед вакцинацией заполняются согласие на проведение процедуры вакцинации, анкета о состоянии здоровья. После этого пройдет осмотр врача, который даст допуск на вакцинацию".

Житель Тольятти Андроник Арутюнян пришел на вакцинацию в новый пункт. "Шел в магазин, увидел пункт и зашел. Здесь удобно, ни очереди нет, ни записи. Пришел и сделал. Все комфортно, врачи отнеслись доброжелательно, внимательно осмотрели, теперь, думаю, все будет нормально. Вообще, прививка нужна всем, чтобы не заболеть, сохранить здоровье, и я рад, что теперь могу быть спокойным за себя и близких", - отметил Андроник Михайлович.

Жительница города Мария Ивановна даже немного растерялась, когда ее спросили, почему она решила сделать прививку. Ответ для нее был очевиден: "А как же? Все делают прививки, чтобы не заболеть, защитить себя и близких. Моя дочь сделала прививку, и я решила, что это необходимо".

А Лилия пришла с детьми в магазин, но увидела пункт вакцинации и сделала прививку. "Все чисто, аккуратно, встретили доброжелательно, мне здесь так понравилось, и я решила с помощью прививки сохранить свое здоровье. Я верю в прививки, хочется жить и быть здоровой".

На сегодня привито более 350 тыс. жителей области, из них завершили вакцинацию почти 280 тыс. человек. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

В регионе также работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.