Жители и гости Тольятти могут сделать прививку от COVID-19 в торговом центре "Парк Хаус"

Прививочный пункт организован в тольяттинском торгово-развлекательном центре "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе, 6). Вакцинацию жителей проводят специалисты городской поликлиники №2.
Просторное помещение оснащено всем необходимым для того, чтобы процесс вакцинирования был комфортным и безопасным. В кабинете одновременно работают три специалиста. Прививку делают после осмотра врача с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Пункт расположен на первом этаже, в конце левого крыла (от центрального входа), работает ежедневно с 11:00 до 20:00.
Заведующая консультативно-диагностическим центром №1 Тольяттинской городской поликлиники №2 Татьяна Новоселец рассказала: "При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Перед вакцинацией заполняются согласие на проведение процедуры вакцинации, анкета о состоянии здоровья. После этого пройдет осмотр врача, который даст допуск на вакцинацию".
Житель Тольятти Андроник Арутюнян пришел на вакцинацию в новый пункт. "Шел в магазин, увидел пункт и зашел. Здесь удобно, ни очереди нет, ни записи. Пришел и сделал. Все комфортно, врачи отнеслись доброжелательно, внимательно осмотрели, теперь, думаю, все будет нормально. Вообще, прививка нужна всем, чтобы не заболеть, сохранить здоровье, и я рад, что теперь могу быть спокойным за себя и близких", - отметил Андроник Михайлович.
Жительница города Мария Ивановна даже немного растерялась, когда ее спросили, почему она решила сделать прививку. Ответ для нее был очевиден: "А как же? Все делают прививки, чтобы не заболеть, защитить себя и близких. Моя дочь сделала прививку, и я решила, что это необходимо".
А Лилия пришла с детьми в магазин, но увидела пункт вакцинации и сделала прививку. "Все чисто, аккуратно, встретили доброжелательно, мне здесь так понравилось, и я решила с помощью прививки сохранить свое здоровье. Я верю в прививки, хочется жить и быть здоровой".
На сегодня привито более 350 тыс. жителей области, из них завершили вакцинацию почти 280 тыс. человек. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.
В регионе также работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.