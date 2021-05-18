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Губернатор Власть и политика

Алек­сандр Сте­па­нов: Губернатор в послании озвучил новые меры поддержки врачей - это отличная новость

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля Са­мар­ской гу­берн­ской думы, руководитель фрак­ции ЛДПР Алек­сандр Степанов прокомментировал послание губернатора к жителям региона и депутатам, сделав несколько акцентов.

"По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким. Он не стал де­лать ос­нов­ной ак­цент на пан­де­мии, но ска­зал клю­че­вую фра­зу: "COVID-19 те­перь с нами на­все­гда". Это бу­дет се­зон­ное заболева­ние, с ко­то­рым при­дет­ся на­учить­ся жить. Мы же не го­во­рим каж­дый год о грип­пе. Не сто­ит, конеч­но, рас­слаб­лять­ся и за­бы­вать о ви­ру­се, но жизнь тем не ме­нее дви­жет­ся даль­ше. Те­перь у нас такая но­вая ре­аль­ность", - констатировал Александр Степанов.

Для руководителя фракции ЛДПР в от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии и  аналогичный по­сыл к фе­де­раль­ным струк­ту­рам - Ро­спри­род­над­зо­ру, Роспотребнад­зо­ру.

"Дмит­рий Аза­ров анон­си­ро­вал про­ве­де­ние в Са­мар­ской об­ла­сти ле­том это­го года за­се­да­ния Со­ве­та безопас­но­сти РФ по эко­ло­гии. Ожи­да­ет­ся, что вни­ма­ние бу­дет уде­ле­но не толь­ко оздо­ров­ле­нию Вол­ги, но и стро­и­тель­ству очист­ных со­ору­же­ний и ин­фра­струк­ту­ры, сни­же­нию вы­бро­сов на про­мыш­лен­ных пред­при­я­ти­ях и так да­лее. Это об­на­де­жи­ва­ю­щий при­цел на бу­ду­щее и ре­ги­о­на, и стра­ны", - считает Степанов.

Он также подчеркнул, что в рам­ках вы­ступ­ле­ния гу­бер­на­тор озву­чил но­вые меры под­держ­ки вра­чей, в чис­ле ко­то­рых - ча­стич­ная ком­пен­са­ция рас­хо­дов на ипо­те­ку, по ана­ло­гии с IT-сфе­рой.

"Это от­лич­ная новость, жаль толь­ко, что под­держ­ка не анон­си­ро­ва­на учи­те­лям и де­я­те­лям на­у­ки. В этих сфе­рах есть над чем ра­бо­тать. Но мыс­ли в этом на­прав­ле­нии уже есть. Гу­бер­на­тор по­обе­щал вы­пла­ты в 10 ты­с. руб. от пра­ви­тель­ства Са­мар­ской об­ла­сти всем сту­ден­там, по­сту­пив­шим в са­мар­ские вузы. Кому-то сум­ма по­ка­жет­ся не осо­бо боль­шой, но это вер­ное на­прав­ле­ние для по­пу­ля­ри­за­ции мест­ных учеб­ных заве­де­ний и на­у­ки", - уверен за­мпред­се­да­те­ля губдумы.

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