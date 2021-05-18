Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов прокомментировал послание губернатора к жителям региона и депутатам, сделав несколько акцентов.
"Послание самарского губернатора оказалось взвешенным и четким. Он не стал делать основной акцент на пандемии, но сказал ключевую фразу: "COVID-19 теперь с нами навсегда". Это будет сезонное заболевание, с которым придется научиться жить. Мы же не говорим каждый год о гриппе. Не стоит, конечно, расслабляться и забывать о вирусе, но жизнь тем не менее движется дальше. Теперь у нас такая новая реальность", - констатировал Александр Степанов.
Для руководителя фракции ЛДПР в отчете губернатора приятным сюрпризом оказалось явное внимание к проблеме экологии и аналогичный посыл к федеральным структурам - Росприроднадзору, Роспотребнадзору.
"Дмитрий Азаров анонсировал проведение в Самарской области летом этого года заседания Совета безопасности РФ по экологии. Ожидается, что внимание будет уделено не только оздоровлению Волги, но и строительству очистных сооружений и инфраструктуры, снижению выбросов на промышленных предприятиях и так далее. Это обнадеживающий прицел на будущее и региона, и страны", - считает Степанов.
Он также подчеркнул, что в рамках выступления губернатор озвучил новые меры поддержки врачей, в числе которых - частичная компенсация расходов на ипотеку, по аналогии с IT-сферой.
"Это отличная новость, жаль только, что поддержка не анонсирована учителям и деятелям науки. В этих сферах есть над чем работать. Но мысли в этом направлении уже есть. Губернатор пообещал выплаты в 10 тыс. руб. от правительства Самарской области всем студентам, поступившим в самарские вузы. Кому-то сумма покажется не особо большой, но это верное направление для популяризации местных учебных заведений и науки", - уверен зампредседателя губдумы.
Последние комментарии
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!