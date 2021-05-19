Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Италии

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уступила в матче второго круга на турнире WTA-250 в Парме, пишет championat.com.

37-я ракетка мира проиграла представительнице США Слоан Стивенс со счетом 6:1, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Касаткина сделала четыре двойные ошибки, реализовала девять брейк-пойнтов из 16 и ни разу не подала навылет. Стивенс выполнила три эйса, две двойные ошибки и использовала девять брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале турнира американка встретится с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо (Испания) и Сарой Эррани (Италия).