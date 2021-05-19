Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в квартире на ул. Агибалова в Самаре

Во вторник, 18 мая, примерно в 22:30 произошел пожар в доме № 70 на ул. Агибалова в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев в одной из квартир дома горели домашние вещи на площади 15 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 22 человека. Пожар им удалось ликвидировать в 23:09.

В региональном управлении МЧС сообщают, что во время тушения было обнаружено тело мужчины в возрасте около 62 лет.

Причина его гибели выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.