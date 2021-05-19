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Пожары Происшествия

На пожаре в с. Яблоневый Овраг под Самарой пострадали двое мужчин

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 мая, в 20:09 на ул. Максима Горького, 168 в с. Яблоневый Овраг Волжского района горел частный дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 120 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Тушили его 20 человек. Возгорание им удалось ликвидировать в 21:26.

По данным чрезвычайной службы, во время пожара пострадали двое мужчин в возрасте около 52 лет и 31 года.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

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Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

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