На пожаре в с. Яблоневый Овраг под Самарой пострадали двое мужчин

Во вторник, 18 мая, в 20:09 на ул. Максима Горького, 168 в с. Яблоневый Овраг Волжского района горел частный дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 120 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Тушили его 20 человек. Возгорание им удалось ликвидировать в 21:26.

По данным чрезвычайной службы, во время пожара пострадали двое мужчин в возрасте около 52 лет и 31 года.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.