В Самарской области особое внимание уделят вопросам экологии

Вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с ежегодным посланием. Отдельное внимание он обратил на ряд вопросов, касающихся экологии региона.

Как заявил Дмитрий Азаров, бессмысленно создавать комфортную жизнь в городах и селах, если не будут сохранены в чистоте и порядке земля, воздух и вода. В частности, губернатор сообщил, что в 2021 году в рамках утвержденной президентом государственной программы по восстановлению экологии Волжского бассейна в регионе будет начато строительство сразу восьми очистных сооружений: в Жигулевске, Новокуйбышевске, Похвистнево, Сызрани, Отрадном, Нефтегорске, двух поселениях городского округа Кинель: Лебедь и Усть-Кинельский.

Как отметил губернатор, их ввод в эксплуатацию позволит ликвидировать ежегодный сброс в Волгу более чем 19 млн тонн загрязненных сточных вод, а это объем, равный водоизмещению 700 таких озер, как знаменитое Голубое озеро в Сергиевском районе.

Крайне жестко был поставлен губернатором вопрос контроля за качеством атмосферного воздуха федеральными надзорными органами: Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой. "Мы дали вам все необходимые инструменты, всю необходимую информацию, деньги потратили на создание системы. Что вам еще нужно, чтобы действовать активно, жестко и эффективно, как написано в ваших должностных инструкциях? Если для этого нужно провести специальное заседание совета безопасности страны по экологии здесь, то знайте, я уже обратился с такой инициативой. Думаю, что в июне оно пройдет", - заявил Дмитрий Азаров.

Кроме того, будет продолжена работа по утилизации опасных отходов "Фосфора". Уже подготовлено технико-экономическое обоснование утилизации, ведется межевание земель. Работа будет ускорена для включения этого объекта в федеральный реестр и получения средств на решение этой застарелой проблемы.

"Мы видим, что вся работа, которую мы целенаправленно и системно вели на протяжении последних лет, дает результаты. В Тольятти мы закупили передвижную мобильную лабораторию, создали систему мониторинга воздуха. Теперь дело - за контрольными органами, наделенными полномочиями. Поэтому жесткая позиция губернатора по отношению к федеральным структурам оправданна. Не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но ведется работа по утилизации отходов "Фосфора". Проект очень дорогостоящий, и реализовать его в одночасье невозможно. И большая заслуга именно губернатора - в том, что дело сдвинулось с мертвой точки", - прокомментировал послание депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

Кроме того, в регионе продолжается планомерная работа по повышению качества питьевой воды. Делается это в рамках участия в проекте "Чистая вода". В 2021 году в регионе начнется строительство четырех новых объектов: двух в Нефтегорске, по одному в Отрадном и Большечерниговском районе. Эти проекты обеспечат чистой водой более чем 60 тысяч человек.