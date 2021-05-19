В Сызрани из-за недосмотра матери на ж/д путях оказался маленький ребенок

В понедельник, 17 мая, около 20:00 работник поста централизации на станции Сызрань заметила у железнодорожного переезда маленького ребенка без взрослых. Об этом сообщает Сызранский ЛО МВД России на транспорте.

Вскоре полицейские установили личность четырехлетнего ребенка и передали его матери. Как выяснилось, мать мальчика гуляла с двумя детьми, в какой-то момент она отвлеклась и потеряла из поля зрения младшего сына. Женщина искала ребенка сама, а потом сообщила о пропаже по номеру 112. За время поисков мальчик успел пройти около 3 км.

В отношении матери составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").