Мужчина пострадал при пожаре на ул. Батайской в Самаре

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Во вторник, 18 мая, примерно в 8:16, начался пожар в доме № 14 на ул. Батайской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.