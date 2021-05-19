Алексею Шаповалову предложили купить завод "Рейд-1" за 130 млн рублей

Адвокат Сергей Тучин, который представлял интересы ИП Арарата Назаретяна на торгах по продаже завода "Рейд-1", сделал предложение о покупке семье Шаповаловых. Он предложил выкупить актив за сумму не менее 130 млн рублей.

Напомним, ЗАО "Рейд-1" находится в банкротстве уже 10 лет. Основной актив компании - земельный участок и производство на ул. Неверова, 39. В прошлом году в ходе торгов имущество продали Ольге Шаповаловой (СМИ называют ее родственницей известного бизнесмена Алексея Шаповалова) за 49,9 млн рублей.

Как оказалось, на этот актив претендовал также Арарат Назаретян, но его представителя не допустили к торгам. Они оспорили сделку. В апреле суд обязал конкурсного управляющего ЗАО "Рейд-1" вернуть Шаповаловой деньги и заключить договор с ИП Назаретян Арарат Карленович с ценой 51,7 млн рублей.

Адвокат Сергей Тучин сообщил, что покупает актив в равных долях с индивидуальным предпринимателем, и предложил несколько вариантов развития событий. Первый - последующая продажа недвижимости по цене не менее 130 млн рублей. Отметим, что вскоре после завершения торгов участок под бывшим оборонным заводом был выставлен на продажу за 350 млн рублей. Тогда гендиректор ООО "СРК", разместившего объявление, Сергей Абросимов отказался сообщить, чьи интересы он представляет.

По словам Тучина, актив может быть интересен крупным застройщикам. Новые собственники готовы заключить с потенциальным покупателем предварительный договор купли-продажи. "Данным предложением может воспользоваться сама семья Шаповаловых. Мы не исключаем возможности заключить предварительный договор купли-продажи с семьей Шаповаловых", - добавил адвокат.

Кроме того, в целях сокращения сроков судебных разбирательств и выхода на мировое соглашение он предлагает трехсторонний предварительный договор купли-продажи, где будут учтены интересы и продавцов, и Шаповаловых, и застройщика, который будет приобретать эти объекты недвижимости.

Еще один вариант развития событий - самостоятельное освоение площадки в виде застройки многоквартирными домами.