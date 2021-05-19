Самарская дзюдоистка выступит на чемпионате мира в Будапеште

Самарская дзюдоистка, бронзовый призер чемпионата Европы Анастасия Конкина выступит на чемпионате мира-2021 в Венгрии.
Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште. Бороться за награды в столицу Венгрии направятся восемнадцать российских дзюдоистов, девять мужчин и столько же женщин. В весовой категории до 57 кг на татами выйдет Конкина.
В воскресенье, 6 июня, первыми в борьбу вступят спортсмены в весе до 60 кг и спортсменки в весе до 48 кг. В этот же день, в 16:15 пройдет церемония официального открытия турнира.
В понедельник, 7 июня, за награды поборются мужчины в категории до 66 кг и женщины в категории до 52 кг. Во вторник, 8 июня, - мужчины до 73 кг и женщины до 57 кг. В среду, 9 июня, - мужчины до 81 кг и женщины до 63 кг. В четверг, 10 июня, - мужчины до 90 кг и женщины до 70 кг. В пятницу, 11 июня, - мужчины до 100 кг и женщины до 78 кг. Наконец, в субботу, 12 июня, программу личных соревнований закроют дзюдоисты и дзюдоистки, выступающие в супертяжелых весовых категориях - свыше 100 и 78 кг, соответственно.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.