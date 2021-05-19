Самарская дзюдоистка выступит на чемпионате мира в Будапеште

Самарская дзюдоистка, бронзовый призер чемпионата Европы Анастасия Конкина выступит на чемпионате мира-2021 в Венгрии.

Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште. Бороться за награды в столицу Венгрии направятся восемнадцать российских дзюдоистов, девять мужчин и столько же женщин. В весовой категории до 57 кг на татами выйдет Конкина.

В воскресенье, 6 июня, первыми в борьбу вступят спортсмены в весе до 60 кг и спортсменки в весе до 48 кг. В этот же день, в 16:15 пройдет церемония официального открытия турнира.

В понедельник, 7 июня, за награды поборются мужчины в категории до 66 кг и женщины в категории до 52 кг. Во вторник, 8 июня, - мужчины до 73 кг и женщины до 57 кг. В среду, 9 июня, - мужчины до 81 кг и женщины до 63 кг. В четверг, 10 июня, - мужчины до 90 кг и женщины до 70 кг. В пятницу, 11 июня, - мужчины до 100 кг и женщины до 78 кг. Наконец, в субботу, 12 июня, программу личных соревнований закроют дзюдоисты и дзюдоистки, выступающие в супертяжелых весовых категориях - свыше 100 и 78 кг, соответственно.