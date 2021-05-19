В Самарской области на заброшенных площадках появятся креативные кластеры

В Самаре на площадке "Точки кипения" СГЭУ обсудили проекты создания креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий в рамках федеральной программы Rurban Creative Lab. В этом году Самарская область вошла в десятку финалистов первого этапа, и теперь федеральным экспертам и региональному продюсерскому центру важно определить дальнейшие действия по созданию творческих пространств, которые смогут вдохнуть новую жизнь в так называемые "заброшки".

По словам директора Центра городских компетенций "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Татьяны Журавлевой, лаборатория по созданию креативных кластеров была запущена в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Креативные кластеры - это пространства на территории городов или сельских поселений, объединяющие резидентов, которые производят продукт: дизайнерскую мебель, рекламу, пишут музыку, занимаются программированием, ведут творческие мастерские, создают музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, - рассказала Татьяна Журавлева. - По оценке АСИ, доля креативных кластеров в ВРП Самарской области уже составляет около 4%, это хороший задел по созданию новой индустрии, производящей интеллектуальный продукт с высокой добавленной стоимостью. Бывшие промышленные территории будут преобразовываться в кластеры при поддержке государства и бизнеса, и одна из задач Rurban Creative Lab заключается в выработке инвестиционных моделей. Уже в августе мы представим пять моделей по запуску креативных кластеров с гарантией или долей государства и небольшими инвестиционными вложениями со стороны частных компаний".

Заявки в федеральную программу подали практически все регионы России. По словам Татьяны Журавлевой, конкуренцию субъектов можно было сравнить с поступлением в театральный вуз - только десять регионов (в том числе Самарская область) оказались в числе финалистов. От нашего региона было подано 170 объектов - рекордный показатель среди всех субъектов. Развитие и городских, и сельских территорий является важным направлением стратегии лидерства, обозначенной главой региона Дмитрием Азаровым.

"В своем послании губернатор сделал акцент на том, что одна из важнейших задач, которая на нас возложена, - максимально привлекать молодежь в регион, способствовать тому, чтобы люди, которые здесь выросли, оставались и реализовывали себя с точки зрения карьеры и в плане самовыражения. Креативный кластер предоставляет такую возможность в городской среде или сельской местности. Если раньше комфорт ассоциировался с наличием дорог и коммунальной инфраструктуры, то сейчас неотъемлемой частью комфортной среды является наличие таких креативных пространств, в которых есть возможность себя реализовать", - отметила заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Креативная индустрия региона сегодня - это кинопроизводство, IT-технологии и медиа, туризм и индустрия гостеприимства, анимация, мода и дизайн. В рамках стратегической сессии участники обсудили проекты ревитализации территории старинных мельниц на стрелке рек Волги и Самары, создания кинокластера в Тольятти, а также проект формирования центра Волжского купечества и ремесла в селе Екатериновка Безенчукского района - федеральные эксперты посетят его в июне, чтобы оценить потенциал развития села.

"Две мельницы находятся на стрелке Волги и Самары. И это место очень ждет толчка, комплексного развития территории. Я уверена, что мы найдем форму взаимодействия с потенциальными инвесторами и место-магнит заживет новой жизнью", - отметила куратор событий Самарского регионального продюсерского центра, член правления СРОО "Союз Архитекторов России" Наталия Кучер.

"Сегодня во всем мире креативная индустрия является отраслью экономики с самым высоким потенциалом добавленной стоимости. Самарская область не могла остаться в стороне от этого тренда, мы уже достаточно длительное время ведем эту работу, - подвел итог встречи министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В таких неформальных местах, как креативные пространства, люди, способные творить, раскрываются. И наша задача - сформировать новые точки роста в экономике региона, определить территории, которые могли бы собрать вокруг себя всех активных и способных людей в креативных индустриях. Самая большая ценность таких кластеров - это возможность совместной работы людей, которые смогут самореализоваться, а территории - зажить новой жизнью. В первую очередь творческим людям важно наличие рабочего места, сообщества единомышленников и отсутствие барьеров для самореализации Мы также готовы оказывать резидентам всю необходимую поддержку: у нас действуют определенные отраслевые льготы и, если это будет нужно, мы готовы принимать решения об утверждении дополнительных инструментов", - добавил министр.