Движение трамваев на ул. Ново-Садовой восстановлено

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 19 мая, в 17:17 восстановили движение трамваев на ул. Ново-Садовой в Самаре, которое остановилось в 16:47 после ДТП на перекрестке с пр. Масленникова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.