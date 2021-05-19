Движение трамваев на ул. Ново-Садовой восстановлено

В среду, 19 мая, в 17:17 восстановили движение трамваев на ул. Ново-Садовой в Самаре, которое остановилось в 16:47 после ДТП на перекрестке с пр. Масленникова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.
Напомним, по данным очевидцев, в пятом часу вечера водитель Lada Granta, поворачивавший с ул. Ново-Садовой на пр. Масленникова, столкнулся с трамваем 20-го маршрута. Из-за этого остановилось движение трамваев.
Простой трамваев из-за ДТП составил 30 минут. Сейчас движение восстановлено.
Сведений о пострадавших нет.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!