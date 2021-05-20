На ул. Часовой в Самаре более 30 человек тушили сараи

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В среду, 19 мая, примерно в 16:54 произошел пожар на ул. Часовой, 3 в Октябрьском районе. На месте происшествия горели сараи на площади 100 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.