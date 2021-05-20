ХК "Лада" обменялся с "Автомобилистом" нападающими

Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен с "Автомобилистом". Нападающий Михаил Назаров отправился в Тольятти, Семен Кизимов – в Екатеринбург.

Нападающий Назаров в сезоне 2020/21 набрал 19 (10+9) очков в 35 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в 8 матчах плей-офф он сделал 4 голевые передачи. Михаил сыграл в 8 матчах за "Автомобилист" в КХЛ, но набранными очками не отметился.