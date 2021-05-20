Пивовары "Балтики-Самара" приняли участие в волонтерской акции к Дню Волги

Акция прошла сегодня, 20 мая 2021 года, в рамках Всероссийской акции "Вода России" и проекта #ЭКОРАВНОВЕСИЕ. Организаторами выступили медиагруппа "Комсомольская правда" при поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, Российского географического общества, предприятий, а также экоактивистов.

Участники акции ставят целью привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения берега и бережному отношению к Волге, пропагандировать экологическую культуру и вовлекать волжан в волонтерские экопроекты.

В уборке приняли участие коллективы Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ, Самарского государственного технического университета, официального сервиса Лада "Автоцентр на Заводском" и другие. Всего за час уборки волонтеры очистили 15 га береговой линии и собрали более пяти кубов ТБО!

Для "Балтики" участие в акции - поддержка экологической повестки компании. "Балтика" ставит перед собой цель варить пиво с заботой об окружающей среде, бережно расходовать воду и сокращать экослед пивоварен и готовой продукции "от поля до бокала". В прошлом году компания запустила спутниковый СО 2 -мониторинг своих посевов ячменя, обеспечила сбор и переработку почти 50% объема выпущенной упаковки, увеличила до 10% долю "зеленого" топлива для своих пивоварен.

"День Волги - важная дата для волжан и повод привлечь внимание к проблеме сохранения реки и бережного расходования ее ресурсов. Для пивоваров вода - один из основных ингредиентов пива. Являясь ответственными пользователями природных ресурсов, мы стремимся эффективно их использовать и способствовать бережному к ним отношению: внедряем проекты, которые позволяют сократить расход воды на каждый литр произведенного пива, построили современные очистные сооружения. Нам важно, что эта повестка близка нашим сотрудникам и потребителям, - в реализации экологических инициатив и достижении целей важно объединение усилий", - отметила управляющая по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика" (часть Carlsberg Group) Наталья Ржевская.