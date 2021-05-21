Предприниматели Самарской области смогут принять участие в Foodtech Russia Accelerator

Стартапы и бизнес с разработками в сфере пищевой безопасности смогут принять участие в федеральном акселераторе Foodtech Russia Accelerator. Инновационные проекты смогут протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками Foodtech-рынка и привлечь инвестиции.

Акселератор организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией YellowRockets.

"Региональный Венчурный фонд и наш партнер - компания YellowRockets - готовы инвестировать в интересные стартапы в области безопасности пищевой промышленности как одной из самых современных и перспективных отраслей. Foodtech Russia Accelerator - отличная возможность для местных разработчиков, чтобы заявить о своей идее и получить реальную поддержку для ее реализации. Тем более что каждый из четырех блоков отбора проектов содержит сразу несколько направлений: это повышение эффективности цепочек поставок, цифровизация общепита, биоразлагаемая упаковка и многие другие. Призываю стартапы и бизнес подавать заявки и получить максимум пользы от участия в программе и общения с профильными экспертами и инвесторами", - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Основные направления отбора проектов - производство, логистика и продажи. Но программа не ограничивается только этим, эксперты и корпоративные партнеры готовы рассматривать все проекты, касающиеся рынка Foodtech. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.

За время программы стартапы смогут пройти путь от быстрой проверки гипотез и пилотных проектов с индустриальными партнерами до привлечения инвестиций и полномасштабного запуска продаж продукта.

Для проектов на стадии MVP будут доступны образовательный контент и трекинговая программа для доработки продукта. Проекты с готовым продуктом и продажами смогут реализовать оплачиваемый пилот на пилотных площадках партнеров.

Организаторы готовы компенсировать участникам затраты на проезд до места расположения пилотной площадки, проживание и расходы, необходимые для тестирования проекта. Тестирование разработок и продукта будет проходить на пилотной площадке партнера. Итогом пилотов станет бизнес-кейс с рассчитанным предварительным бюджетом и техническим заданием.

Кроме стартапов, в программе могут участвовать Foodtech-бизнесы, готовые к сотрудничеству с индустриальными партнерами акселератора. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.

Корпоративными партнерами программы выступают компания "Далимо", Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, молочная ассоциация ДАМОЛ, продовольственный интернет-магазин "Домашкино", сеть ресторанов "СушиВесла".

CEO YellowRockets Сергей Богданов: "Рынок Foodtech служит в России одним из самых горячих рынков с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций - от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Это отрасль очень голодная до инноваций. Пандемия показала, что Foodtech-рынок очень гибок и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться".

Ресторатор, сооснователь Milimon Family Евгений Реймер отметил, что партнерство с Foodtech Russia Accelerator - это логическое продолжение работы ассоциации: "Наш опыт хорошо коррелируется с Foodtech Russia Accelerator. Milimon Family давно работает с инновациями. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые тестируют на нашей инфраструктуре новые разработки. Для них это возможность отработать продукт, выявить баги, получить обратную связь от экспертов рынка, получить доступ к лучшим ресторанным практикам. А для членов нашей ассоциации - возможность применять у себя самые новые решения. Это развивает и рынок в целом, и наши компетенции. В рамках акселератора мы хотели бы масштабировать эту работу".

Прием заявок продолжится до 30 июля 2021. Заявку можно оставить на сайте foodtechrussia.com.