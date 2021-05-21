Предприниматели Самарской области смогут принять участие в Foodtech Russia Accelerator

Стартапы и бизнес с разработками в сфере пищевой безопасности смогут принять участие в федеральном акселераторе Foodtech Russia Accelerator. Инновационные проекты смогут протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками Foodtech-рынка и привлечь инвестиции.
Акселератор организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией YellowRockets.
"Региональный Венчурный фонд и наш партнер - компания YellowRockets - готовы инвестировать в интересные стартапы в области безопасности пищевой промышленности как одной из самых современных и перспективных отраслей. Foodtech Russia Accelerator - отличная возможность для местных разработчиков, чтобы заявить о своей идее и получить реальную поддержку для ее реализации. Тем более что каждый из четырех блоков отбора проектов содержит сразу несколько направлений: это повышение эффективности цепочек поставок, цифровизация общепита, биоразлагаемая упаковка и многие другие. Призываю стартапы и бизнес подавать заявки и получить максимум пользы от участия в программе и общения с профильными экспертами и инвесторами", - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Основные направления отбора проектов - производство, логистика и продажи. Но программа не ограничивается только этим, эксперты и корпоративные партнеры готовы рассматривать все проекты, касающиеся рынка Foodtech. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.
За время программы стартапы смогут пройти путь от быстрой проверки гипотез и пилотных проектов с индустриальными партнерами до привлечения инвестиций и полномасштабного запуска продаж продукта.
Для проектов на стадии MVP будут доступны образовательный контент и трекинговая программа для доработки продукта. Проекты с готовым продуктом и продажами смогут реализовать оплачиваемый пилот на пилотных площадках партнеров.
Организаторы готовы компенсировать участникам затраты на проезд до места расположения пилотной площадки, проживание и расходы, необходимые для тестирования проекта. Тестирование разработок и продукта будет проходить на пилотной площадке партнера. Итогом пилотов станет бизнес-кейс с рассчитанным предварительным бюджетом и техническим заданием.
Кроме стартапов, в программе могут участвовать Foodtech-бизнесы, готовые к сотрудничеству с индустриальными партнерами акселератора. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.
Корпоративными партнерами программы выступают компания "Далимо", Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, молочная ассоциация ДАМОЛ, продовольственный интернет-магазин "Домашкино", сеть ресторанов "СушиВесла".
CEO YellowRockets Сергей Богданов: "Рынок Foodtech служит в России одним из самых горячих рынков с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций - от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Это отрасль очень голодная до инноваций. Пандемия показала, что Foodtech-рынок очень гибок и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться".
Ресторатор, сооснователь Milimon Family Евгений Реймер отметил, что партнерство с Foodtech Russia Accelerator - это логическое продолжение работы ассоциации: "Наш опыт хорошо коррелируется с Foodtech Russia Accelerator. Milimon Family давно работает с инновациями. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые тестируют на нашей инфраструктуре новые разработки. Для них это возможность отработать продукт, выявить баги, получить обратную связь от экспертов рынка, получить доступ к лучшим ресторанным практикам. А для членов нашей ассоциации - возможность применять у себя самые новые решения. Это развивает и рынок в целом, и наши компетенции. В рамках акселератора мы хотели бы масштабировать эту работу".
Прием заявок продолжится до 30 июля 2021. Заявку можно оставить на сайте foodtechrussia.com.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html