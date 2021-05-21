В Самаре при падении с балкона дома у парка Победы погибла молодая девушка

В пятницу, 21 мая, утром с дома в районе парка Победы в Самаре упала и погибла девушка, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, девушке около 16 лет. Ее тело лежало в нескольких метрах от дома.

В обсуждениях поста высказывалось предположение, что упала она с переходного балкона 17 этажа.

"По факту обнаружения трупа девушки следственными органами СУ СК РФ по Самарской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - прокомментировали в региональном управлении СК РФ.