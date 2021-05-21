Возможное строительство многоэтажки в Ленинском районе обсудит градостроительный совет при губернаторе

В пятницу, 21 мая, в гордуме Самары на заседании комиссии по застройке и землепользованию под председательством руководителя городского департамента градостроительства Сергея Шанова обсуждалось внесение изменений в действующие ПЗЗ, в том числе выдача разрешений на отклонение от предельных параметров при строительстве и разрешений на условно разрешенный вид использования.

На рассмотрение комиссии поступила заявка от ООО "СИЦ "Развитие предпринимательства" (подконтрольное руководителю группы компаний "Град" Эдуарду Шматков) с просьбой согласовать возведение многоэтажной жилой высотной застройки в границах улиц Буянова и Арцыбушевской (122 квартал Ленинского района). Речь идет о стройке в границах исторического поселения. Компания запланировала возведение 9-этажного 126-квартирного жилого дома с двухэтажным подземным паркингом.

Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов напомнил, что согласно решению градостроительного совета при губернаторе Самарской области от августа 2020 г. мэрии Самары было поручено при рассмотрении вопросов на комиссии не принимать решений о многоэтажной застройке в границах исторического поселения без прохождения проекта через градостроительный совет.

Члены комиссии решили рекомендовать заявителю обратиться в градостроительный совет, а по результатам — повторно рассмотреть вопрос на комиссии.

Напомним, ранее участники публичных слушаний не поддержали проект застройки участка 4,8 тыс. кв. м, расположенный в границах улиц Буянова и Арцыбушевской (квартал 122). Об этом сообщается в протоколе по итогам слушаний, опубликованном мэрией.

Участники слушаний выражали сомнения по поводу достаточности парковочных мест и обеспеченности социальной инфраструктурой.