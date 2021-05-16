Застройщик 122 квартала: В Самаре для детей достаточно частных школ

Участники публичных слушаний не поддержали проект застройки участка 4,8 тыс. кв. м, расположенный в границах улиц Буянова и Арцыбушевской (квартал 122). Об этом сообщается в протоколе по итогам слушаний, опубликованном мэрией.
Заявку подавало ООО "СИЦ "Развитие предпринимательства", подконтрольное руководителю группы компаний "Град" Эдуарду Шматкову.
Компания планирует строительство девятиэтажного 126-квартирного жилого дома с двухэтажным подземным паркингом на 74 места и 28 наземными парковочными местами.
Участники слушаний выражали сомнения по поводу достаточности парковочных мест и обеспеченности социальной инфраструктурой.
"У нас в городе достаточно частных школ, куда могут пойти обучаться дети. Кроме того, вопрос по школам застройщика не касается, его необходимо адресовать муниципалитету. Наша задача реализовать частный детский сад в своем жилом комплексе", - заявил представитель застройщика.
В итоге заявка не была поддержана участниками публичных слушаний - поступило одно мнение против проекта.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))