Застройщик 122 квартала: В Самаре для детей достаточно частных школ

Участники публичных слушаний не поддержали проект застройки участка 4,8 тыс. кв. м, расположенный в границах улиц Буянова и Арцыбушевской (квартал 122). Об этом сообщается в протоколе по итогам слушаний, опубликованном мэрией.

Заявку подавало ООО "СИЦ "Развитие предпринимательства", подконтрольное руководителю группы компаний "Град" Эдуарду Шматкову.

Компания планирует строительство девятиэтажного 126-квартирного жилого дома с двухэтажным подземным паркингом на 74 места и 28 наземными парковочными местами.

Участники слушаний выражали сомнения по поводу достаточности парковочных мест и обеспеченности социальной инфраструктурой.

"У нас в городе достаточно частных школ, куда могут пойти обучаться дети. Кроме того, вопрос по школам застройщика не касается, его необходимо адресовать муниципалитету. Наша задача реализовать частный детский сад в своем жилом комплексе", - заявил представитель застройщика.

В итоге заявка не была поддержана участниками публичных слушаний - поступило одно мнение против проекта.