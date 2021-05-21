В отделении Почты России в Кинеле обнаружено тело мужчины со следами ожогов

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В четверг, 20 мая, в 15:36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в отделении Почты России. Возгорание произошло на ул. Заводская, 5 в Кинеле, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.