Коронавирус 22 мая: 15 смертей и 118 заболевших

В Самарской области 22 мая зарегистрировано 15 смертей от коронавирусной инфекции и 118 вновь заболевших, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 1812 человек, заболевание выявлено у 64036 людей.

За сутки выздоровели 116 пациентов, всего вылечились 61088 человек.