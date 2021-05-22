При крупном пожаре на волжском острове Поджабный в Самаре сгорело семь строений

В субботу, 22 мая, в 15:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на острове Поджабный на р. Волга, в районе пристани "Нижний пляж". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 500 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 48 человек, которые использовали 8 единиц техники. В тушении так же участвовал пожарный катер "Смелый".

В 18:07 возгорание удалось ликвидировать.

Как отметили в региональном управлении МЧС России, в результате пожара огнем уничтожено семь строений (самострои) на общей площади 500 кв. м. Погибших нет, пострадал мужчина в возрасте около 46 лет. Его госпитализировали в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова".

Обстоятельства случившегося устанавливаются.