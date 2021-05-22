При крупном пожаре на волжском острове Поджабный в Самаре сгорело семь строений

В субботу, 22 мая, в 15:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на острове Поджабный на р. Волга, в районе пристани "Нижний пляж". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару, площадь которого составила 500 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 48 человек, которые использовали 8 единиц техники. В тушении так же участвовал пожарный катер "Смелый".
В 18:07 возгорание удалось ликвидировать.
Как отметили в региональном управлении МЧС России, в результате пожара огнем уничтожено семь строений (самострои) на общей площади 500 кв. м. Погибших нет, пострадал мужчина в возрасте около 46 лет. Его госпитализировали в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова".
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся