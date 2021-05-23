За сутки в Самарской области выявлено 107 заболевших коронавирусом

В Самарской области 23 мая зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает стопкоронавирус. Рф.

За сутки скончалось 15 человек, всего с начала пандемии умерло 1827 самарцев. Еще 118 жителей губернии выздоровели, а общее количество выздоровевших составило 61206 человек.