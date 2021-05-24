Из озера Ладное в Кинеле извлечено тело ребенка

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В воскресенье, 23 мая, в 15:00 на озере Ладное в Кинеле из воды было извлечено тело мальчика в возрасте около 11 лет, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.