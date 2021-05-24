Пожарные спасли мужчину, женщину и ребенка из горевшей квартиры в Самаре

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В субботу, 22 мая, примерно в 3:47, начался пожар в доме № 47 на ул. 22-го Партсъезда в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.