В Самаре прошел первый Кубок губернатора по киберспорту

Федерация компьютерного спорта Самарской области совместно с министерством спорта Самарской области, министерством образования и науки Самарской области, Самарским региональным отделением партии "Единая Россия" и ассоциацией вузов Самарской области провели первый в регионе "Киберспортивный Кубок губернатора"!

В Самарской губернии киберспорт - новое направление, а киберспортивных турниров такого масштаба в регионе еще не было. Для участия в кубке было подано более 5,5 тысяч заявок. Школьники и студенты соревновались в пяти дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive (CS GO), Dota 2, Hearthstone, Clash Royale и FIFA21. Поклонники компьютерных игр состязались как индивидуально, так и в составе команд по 5 человек.

Отборочные соревнования шли в течение месяца в режиме онлайн, а 22 и 23 мая 68 школьников и 68 студентов, всего 112 лучших спортсменов, уже в очных поединках на стадионе "Солидарность Арена" разыграли между собой призовые места.

Они решали судьбу наград два дня с утра до вечера на сорока современных игровых компьютерах. Претенденты на медали подходили к делу профессионально, приносили личные клавиатуры и мышки, предназначенные специально для игры.

За ходом виртуальных сражений болельщики могли наблюдать как на многочисленных мониторах, так и в режиме онлайн на портале федерации киберспорта Самарской области. Одновременно в соцсетях опытные игроки проводили непрерывные стримы, комментируя все матчи и объясняя начинающим тонкости баталий.

Кроме финальных поединков, для гостей стадиона подготовили насыщенную развлекательную программу: ярмарку, площадки настольных игр, любительские турниры по консольным и мобильным играм, тематические фотозоны, зону виртуальной реальности, лекторий с выступлениями деятелей популярной культуры и киберспорта.

Одним из хедлайнеров Кубка губернатора стал популярный тиктокер Shoma Tos, @shomatos, он же Шамиль Гимаев, который специализируется на пропаганде спорта, а его аудитория в Сети превышает 2,5 миллиона подписчиков. В Самаре тиктокер рассказал о своем пути к славе и провел конкурс отжиманий от пола.

Также любители компьютерных игр могли испытать силы в управлении спортивными дронами в зоне FPV-дронов и принять участие в конкурсе косплей. Косплей - это переодевание в костюмы персонажей компьютерных игр, комиксов и т.п. Но для участия мало одного костюма - нужно суметь передать характер. Поэтому термин совмещает слова "костюм" и "игра". Два дня по залам турнира гуляли и с удовольствием фотографировались со всеми желающими яркие и смешные персонажи самых разных компьютерных игр. Победителей и призеров первого Кубка губернатора награждали министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский и руководитель департамента физической культуры и спорта региона Лидия Рогожинская.

В итоге медали первого киберспортивного Кубка губернатора Самарской области получили школьники:

CS GO: 1 место - IBP, 2 место - MOTION, 3 место - KAMENB

DOTA 2: 1 место - SUACS, 2 место - GaCShel, 3 место - BroodLastPick

FIFA 21: 1 место - Черкасов, 2 место - Коротков, 3 место - Фименков

CLASH ROYALE: 1 место - Раменский, 2 место - Казаков, 3 место - Гаврилов

Hearthstone: 1 место - Лазутин, 2 место - Коновалов, 3 место - Крючков.

Студенты:

CS GO: 1 место - MaGN0LIA, 2 место - GOSP4, 3 место - ABOBA TEAM

DOTA 2: 1 место - MamaYaNaSamaraArene, 2 место - CyberВолга, 3 место - NEW WORLD.

FIFA 21: 1 место - Русанов, 2 место - Выволокин, 3 место - Цыбулин.

CLASH ROYALE: 1 место - Егоров, 2 место - Ландфанг, 3 место - Кузьмин.

Hearthstone: 1 место - Иванов, 2 место - Куманцов, 3 место - Максимов.

"Киберспорт - для нас новое направление, мы рассчитываем, что в будущем победители сегодняшнего Кубка губернатора будут достойно представлять нашу область на федеральных соревнованиях", - подчеркнул на награждении министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Отметим, что партнером "Киберспортивного Кубка губернатора" стала группа компаний "Метромакс", которая уже традиционно помогает молодым людям осваивать и развивать IT-технологии.

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