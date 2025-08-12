Константин Марадишвили перешел в "Акрон"

Футболист Константин Марадишвили перешел в тольяттинский "Акрон". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Константин Марадишвили является воспитанником московских армейцев. Опорный хавбек начинал профессиональную карьеру на Песчаной улице, где за два года сыграл в 49 матчах за главную команду ЦСКА (40 игр — в РПЛ, 3 — в Кубке России, 6 — в Лиге Европы против "Фейеноорда", загребского "Динамо" и "Вольфсберга"), а ещё до шанса в "основе" в сезоне 2018/19 брал золото молодёжной лиги и участвовал в двух розыгрышах Юношеской Лиги УЕФА.
После этапа в ЦСКА Константин перешел в московский "Локомотив", который считается пока главным клубом для полузащитника по количеству проведённых в его составе матчей на самом высоком уровне. В трех сезонах за "железнодорожников" Марадишвили принял участие в полсотни матчей премьер-лиги, 12 кубковых поединках и шести играх Лиги Европы в группе с "Галатасараем", "Лацио" и "Марселем".
Последние полтора сезона Константин провел в аренде в "Пари НН".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.