Футбол Спорт

Константин Марадишвили перешел в "Акрон"

ТОЛЬЯТТИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Футболист Константин Марадишвили перешел в тольяттинский "Акрон". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Фото: ФК Акрон

Константин Марадишвили является воспитанником московских армейцев. Опорный хавбек начинал профессиональную карьеру на Песчаной улице, где за два года сыграл в 49 матчах за главную команду ЦСКА (40 игр — в РПЛ, 3 — в Кубке России, 6 — в Лиге Европы против "Фейеноорда", загребского "Динамо" и "Вольфсберга"), а ещё до шанса в "основе" в сезоне 2018/19 брал золото молодёжной лиги и участвовал в двух розыгрышах Юношеской Лиги УЕФА.

После этапа в ЦСКА Константин перешел в московский "Локомотив", который считается пока главным клубом для полузащитника по количеству проведённых в его составе матчей на самом высоком уровне. В трех сезонах за "железнодорожников" Марадишвили принял участие в полсотни матчей премьер-лиги, 12 кубковых поединках и шести играх Лиги Европы в группе с "Галатасараем", "Лацио" и "Марселем".

Последние полтора сезона Константин провел в аренде в "Пари НН".

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

