Фонд содействия инновациям поддержит разработчиков Самарской области на 46 млн рублей

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) подвел итоги конкурсных отборов по программам "Старт" и "Коммерциализация". Федеральную поддержку получат пять компаний Самарской области на общую сумму 46 млн рублей.

Региональное представительство ФСИ в нашем регионе действует на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Здесь резиденты получают широкий спектр инструментов поддержки на любом этапе реализации своего инвестиционного проекта.

Комфортный деловой климат в Самарской области формируется благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. 18 мая текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с Посланием к жителям и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области — Стратегии лидерства. Важным направлением Стратегии лидерства является повышение инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшение качества жизни населения. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", — отмечал глава региона.

Работу с инновационными предприятиями и создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова. "На участие в двух конкурсах Фонда содействия инновациям из 55 регионов страны было подано более 1600 заявок. Из них экспертное жюри отобрало для финансирования 263 проекта, 5 из которых — проекты Самарской области. Три наших победителя получат по 2 млн рублей, другие два проекта получат поддержку в размере 20 млн рублей каждый. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки проектов региона составит 46 млн рублей", — рассказал о результатах Дмитрий Богданов.

По словам директора оператора инновационной деятельности ГАУ "ЦИК СО", технопарка "Жигулевская долина", регионального представителя Фонда содействию инновациям Александра Сергиенко, ключевая цель деятельности фонда на территории Самарской области — реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс.

"Региональное представительство фонда в "Жигулевской долине" ежегодно показывает высокие результаты по привлечению средств на развитие инновационных предприятий и компаний в нашем регионе: только в 2020 году более 320 млн рублей было выделено фондом в качестве грантов. Это значит, что технологические предприниматели региона активно пользуются безвозмездным финансированием и продолжают свое развитие в периметре технопарков Самарской области, меняя тем самым вектор развития региональной экономики", — отметил Александр Сергиенко.