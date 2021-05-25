В Самаре объединят два детских сада

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Детские сады № 337 (на ул. Аэродромной, 22а) № 297 (на ул. Волгина, 138) будут реорганизованы в одно дошкольное образовательное учреждение. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии Самары.