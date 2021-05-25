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ДТП Происшествия

Появилась версия ДТП с участием Porsche в центре Самары

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 мая, в ДТП в центре Самары попал 32-летний водитель Porsche, ехавший в 17:30 по ул. Самарской со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул. Вилоновской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-21144 под управлением 32-летней женщины. После удара иномарка ударилась в световую опору.

В аварии пострадала автомобилистка, ее госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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