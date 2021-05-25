Появилась версия ДТП с участием Porsche в центре Самары

В понедельник, 24 мая, в ДТП в центре Самары попал 32-летний водитель Porsche, ехавший в 17:30 по ул. Самарской со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул. Вилоновской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-21144 под управлением 32-летней женщины. После удара иномарка ударилась в световую опору.
В аварии пострадала автомобилистка, ее госпитализировали.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!