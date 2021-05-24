В центре Самары столкнулись ВАЗ и Porsche

Во второй половине дня 24 мая на пересечении улиц Самарской и Вилоновской в Самаре столкнулись ВАЗ-2115 и Porsche. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.
После удара иномарка отлетела на тротуар и ударилась в светофорный столб. Отечественная легковушка с деформированным кузовом остановилась на проезжей части.
В ДТП были пострадавшие, на месте аварии люди видели реанимационный автомобиль "скорой", в который на носилках грузили женщину.
Обстоятельства случившегося устанавливают.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!