В центре Самары столкнулись ВАЗ и Porsche

Во второй половине дня 24 мая на пересечении улиц Самарской и Вилоновской в Самаре столкнулись ВАЗ-2115 и Porsche. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

После удара иномарка отлетела на тротуар и ударилась в светофорный столб. Отечественная легковушка с деформированным кузовом остановилась на проезжей части.

В ДТП были пострадавшие, на месте аварии люди видели реанимационный автомобиль "скорой", в который на носилках грузили женщину.

Обстоятельства случившегося устанавливают.