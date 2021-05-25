В список на дорожный ремонт 2021 года попали еще три областные дороги

Еще три областные дороги будут отремонтированы в 2021 году - объемы дорожных ремонтов в Самарской области увеличили до 335 км. Об этом стало известно на оперативном совещании с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципалитетов региона, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 25 мая.

Напомним, за последние три года в Самарской области построено и отремонтировано более 1200 км дорог регионального и местного значения. Говоря о масштабах дорожного строительства в регионе, губернатор отметил в своем послании: "По этому показателю - мы сегодня лучшие в стране. И темпы снижать не намерены".

Основная задача на 2021 год - довести уровень состояния дорог до планового показателя 38%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до показателя 70%.

Для выполнения целевых показателей проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в 2021 году были запланированы работы на 73 объектах протяженностью 305 км, было привлечено дополнительно 4,6 млрд руб., из них 3,7 млрд руб. направлено на три переходящих капиталоемких объекта: строительство нового моста через реку Сок, 2-й этап строительства мостового перехода через реку Самара, реконструкцию автодороги Тольятти - Ягодное.

Оставшаяся часть средств была распределена на три новых объекта: ремонт автодороги "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево, служащий важным туристическим маршрутом, ремонт дороги Курумоч - Новый Буян, ремонт автодороги "Урал" - Красный Яр - Городцовка. В настоящее время уже объявлены конкурсные процедуры.

"Таким образом, по проекту "Региональная местная дорожная сеть" в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км", - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

На 42 объектах приступили к работам. А на шести объектах в городском округе Самара работы уже завершены.

Дмитрий Азаров поручил муниципальным властям и профильному министерству контролировать сроки и качество проведения дорожных работ.