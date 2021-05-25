Чапаевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

До первого июня 7 заявок городов-участников отправятся на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Со своими проектами примут участие Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск.
Чапаевск разработал проект благоустройства парка им. Чапаева и Комсомольской площади, который по идее архитекторов позволит создать единые рекреационный каркас города.
Учтя все пожелания жителей, исходя из дизайн-проекта, пространство парка имени Чапаева будет поделено на несколько функциональных зон для семей с детьми, спортсменов, старшего поколения, молодежи, обозначены точки для предпринимателей. Рядом с храмом Сергия Радонежского планируется обустроить удобную и стильную зону размещения кафе, где чапаевцы и гости города смогут перекусить в комфорте.
Обновленная сцена на площади будет выполнена в интересной и притягивающей взгляд архитектурной форме. В ночное время в парке будет предусмотрено освещение. В целях безопасности территория парка будет находиться под видеонаблюдением, появится здесь и кнопка вызова полиции.
Чапаевцы верят в победу их дизайн-проекта на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и хотят увидеть обновленным свой любимый парк. "Проект изучили внимательно, очень понравился, хотелось бы чтобы его реализовали. В нем учтены интересы жителей всех возрастных групп. Радует, что появится место, где можно будет выпить чашечку кофе", — жительница Чапаевска отмечает Кристина Вотолина.
И это вполне возможно, как получилось в Октябрьске, Кинеле, Сызрани, Жигулевске и Отрадном. Еще три проекта-победителя конкурса — Парк поколений в Октябрьске, Парк на озере Крымское в Кинеле, Парк "Молодежный" в Нефтегорске, — сейчас находятся в стадии реализации.
"Вовлечение жителей в процесс разработки проекта — главный критерий успеха во всероссийском конкурсе. В обсуждении участвовали горожане всех категорий, проявили свою позицию. Так было выбрано рабочее название проекта: "Чапаевск — город, объединяющий людей", ведь, действительно, о будущем выбранного парка заботятся многие", — поделился специалист регионального центра компетенций и директор Самарского регионального отделения Общероссийской организации "Городские реновации" Вячеслав Рябцов.
Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Конкурс впервые состоялся в 2018 году. За это время 8 проектов, представленных городами Самарской области, стали победителями.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.