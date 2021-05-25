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ЖКХ и благоустройство Общество

Чапаевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До первого июня 7 заявок городов-участников отправятся на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Со своими проектами примут участие Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск.

Чапаевск разработал проект благоустройства парка им. Чапаева и Комсомольской площади, который по идее архитекторов позволит создать единые рекреационный каркас города.

Учтя все пожелания жителей, исходя из дизайн-проекта, пространство парка имени Чапаева будет поделено на несколько функциональных зон для семей с детьми, спортсменов, старшего поколения, молодежи, обозначены точки для предпринимателей. Рядом с храмом Сергия Радонежского планируется обустроить удобную и стильную зону размещения кафе, где чапаевцы и гости города смогут перекусить в комфорте.

Обновленная сцена на площади будет выполнена в интересной и притягивающей взгляд архитектурной форме. В ночное время в парке будет предусмотрено освещение. В целях безопасности территория парка будет находиться под видеонаблюдением, появится здесь и кнопка вызова полиции.

Чапаевцы верят в победу их дизайн-проекта на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и хотят увидеть обновленным свой любимый парк. "Проект изучили внимательно, очень понравился, хотелось бы чтобы его реализовали. В нем учтены интересы жителей всех возрастных групп. Радует, что появится место, где можно будет выпить чашечку кофе", — жительница Чапаевска отмечает Кристина Вотолина.

И это вполне возможно, как получилось в Октябрьске, Кинеле, Сызрани, Жигулевске и Отрадном. Еще три проекта-победителя конкурса — Парк поколений в Октябрьске, Парк на озере Крымское в Кинеле, Парк "Молодежный" в Нефтегорске, — сейчас находятся в стадии реализации.

"Вовлечение жителей в процесс разработки проекта — главный критерий успеха во всероссийском конкурсе. В обсуждении участвовали горожане всех категорий, проявили свою позицию. Так было выбрано рабочее название проекта: "Чапаевск — город, объединяющий людей", ведь, действительно, о будущем выбранного парка заботятся многие", — поделился специалист регионального центра компетенций и директор Самарского регионального отделения Общероссийской организации "Городские реновации" Вячеслав Рябцов.

Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Конкурс впервые состоялся в 2018 году. За это время 8 проектов, представленных городами Самарской области, стали победителями.

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