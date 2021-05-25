В Чапаевске жители проходят вакцинацию и диспансеризацию в мобильном комплексе

В Чапаевске прошли мероприятия с использованием мобильного комплекса. Это диспансеризация и вакцинация от новой коронавирусной инфекции жителей города. Диспансеризацию в понедельник, 24 мая, прошли около 40 человек.
В этот день вакцинацию прошли сотрудники Чапаевского управления архитектуры. Среди них — Галина Веляева, рассказывает, что пандемия научила ответственно относиться к своему здоровью. Этот жизненный урок привел на вакцинацию.
"Я не хочу болеть, я хочу путешествовать. Боюсь заразить своих родных и близких, которым 60 и 65 плюс", — отметила жительница Чапаевска.
Кроме того, на вакцинацию приходили все желающие жители города старше 18 лет. Информацию о месте проведения вакцинации заранее разместили в городе, чтобы дать возможность жителям выбрать время и сделать прививку от COVID-19.
"Процесс вакцинации у нас организован разными способами — жители могут сделать прививку в стационарных пунктах, которые располагаются на территории наших терапевтических поликлинических отделений. Есть возможность обратиться в ночной прививочный пункт, который находится на базе приемного покоя Чапаевской городской центральной больницы. Также вакцинацию можно пройти в мобильном комплексе, график перемещения которого разработан и доводится до наших жителей. Все возможности для проведения вакцинации у нас есть, и пациенты сами выбирают, как и куда им удобно обратиться. Мы надеемся, что горожане активнее начнут делать прививки от новой коронавирусной инфекции, чтобы обезопасить себя и близких", — рассказал главный врач Чапаевской городской центральной больницы Николай Юрицин.
Вакцинация в Чапаевске продолжается, привито около 23% взрослого населения.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.