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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" подписала разыгрывающего Ирину Никитину

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контракт с ГК "Лада" подписала Ирина Никитина, вернувшаяся в родной клуб, который она покидала в 2013 году.

Ныне 31-летний разыгрывающий, который начинал играть в гандбол в тольяттинской школе у тренера Нины Бойко (Савиновой), свои первые матчи в составе "Лады" провела в 2007 г., а до этого Ирина пару сезонов отыграла за "Ладу-3" и один — за "Ладу-2". За шесть лет в тольяттинской команде мастеров она успела стать чемпионкой России 2008 г., трижды бронзовым призером чемпионата страны, завоевать серебро национального Кубка и выиграть Кубок ЕГФ.

Она — победительница IX летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2007 г. в Сербии, чемпионка мира среди юниорок 2008 года в Словакии, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи 2009 г. в Венгрии, серебряный призер чемпионата мира среди молодежи 2010 г. в Корее.

Летом 2013 г. Никитина решила покинуть родные края и попробовать себя за рубежом. В составе "Будучности" она стала чемпионкой Черногории и обладательницей Кубка этой страны. Спустя год переехала в "Астраханочку", завоевав в ней "бронзу" суперлиги. Еще через год контракт с талантливой волжанкой заключил венгерский "Шиофок". Затем на два сезона Ирина прописалась в звенигородской "Звезде", где достигла уровня национальной сборной России и весной 2019 года получила приглашение в "Ростов-Дон".

Сезон в нем получился у Ирины скомканным из-за травмы руки, которую она сломала 6 ноября в Тольятти в поединке с "Ладой". Хороший шанс поехать в Японию на чемпионат мира, где россиянки стали третьими, был упущен. К слову, годом ранее Никитина побывала во Франции на "серебряном" для России чемпионате Европы. И хотя ни одного матча на Евро-2018 этой гандболистке сыграть не довелось, медаль ей была вручена. Весной 2020-го она добавила в свою копилку вторую награду чемпионки России, после чего в разгар пандемии покинула донской коллектив в поисках клуба, где ей была гарантирована полноценная игровая практика.

Так она вернулась в "Астраханочку", в которой в нынешнем сезоне забила 109 голов (77 — в играх чемпионата России, 12 — в Кубке РФ, 20 — в еврокубке) и пополнила личную коллекцию уже четвертой кубковой "бронзой" благодаря победе над "Звездой" в "Финале четырех" в Ростове-на-Дону. В четырех матчах этого сезона против "Лады" 77-й номер астраханского клуба забросил 18 мячей, ровно половина из которых пришлась на первый поединок за "бронзовые" медали, в котором Ирина была признана в составе хозяек площадки лучшим игроком.

"Я всегда с теплотой приезжала играть в родной "Олимп", — комментирует свое возвращение Никитина. — Очень рада, что желание клуба и мои игровые амбиции совпали, и мы пришли к соглашению о моем переходе в "Ладу". Мне будет очень приятно вернуться в клуб, который меня вырастил как профессионального игрока. Верю, что тольяттинская команда может и готова бороться за медали высшей пробы, не только в чемпионате и Кубке России, но и на европейской арене. И, конечно, хочу поскорее вернуться в город, с которым меня так многое связывает, где моя семья и друзья".

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