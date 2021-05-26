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Государство и Бизнес Экономическая политика

В СГЭУ обсудили новые экономические тренды и факторы развития регионов

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов принял участие в научно-инновационном форуме "Мир в новой реальности: вызовы и возможности". Мероприятие организовано Самарским государственным экономическим университетом и приурочено к его 90-летнему юбилею.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В этом году международный форум, который проводится ежегодно с 2013 года и является уникальной площадкой для взаимодействия представителей научного и бизнес-сообществ, органов государственной власти и местного самоуправления, талантливой молодежи, объединяет более 2000 человек из семи стран, 20 городов России. Задача события - объединить на одной площадке представителей науки, бизнеса и власти, создать условия для общения без границ.

По словам Дмитрия Богданова, цифровизация, уникальность и креативность, логистика товаров, услуг и людей, молодежная мотивация, безопасность и комфортная среда ведения бизнеса станут определяющими факторами развития регионов и государства в целом.

"Мы активно работаем по каждому из этих направлений, и сейчас нам важно вовлекать молодых ребят, студентов в новые проекты, в новый образ жизни. Эти люди через небольшой промежуток времени будут формировать нашу жизнь, нашу экономику и успехи как нашего региона, так и страны", - обратился Дмитрий Богданов к участникам мероприятия.

Комфортный деловой климат в Самарской области формируется благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. 18 мая текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к жителям и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. "Сегодня, по мере отступления пандемии, нам предстоит заново перезапустить экономику, расширить горизонты личного и общественного планирования для сотен тысяч людей, проведших год в условиях вынужденных ограничений и самоизоляции", - подчеркивал глава региона.

По словам ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, в рамках форума планируется подписание соглашения о создании консорциума, направленного на развитие межрегиональной экосистемы молодежного предпринимательства.

"Консорциум объединит потенциал ведущих университетов социально-экономического профиля, региональных институтов поддержки и развития предпринимательства и инновационной деятельности, общественные организации. Деятельность участников консорциума будет сосредоточена на развитии молодежного предпринимательства в рамках федерального проекта "Исследовательское лидерство" национального проекта "Наука и университеты" и развитие программы "Стартап как диплом". Планируется, что университеты, задействуя ресурсы и преимущества участников консорциума, совместно выстроят и запустят трек предпринимательства, успешно реализуют программу "Стартап как диплом", - рассказала Светлана Ашмарина.

Управляющий отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова рассказала о текущей экономической в ситуации в регионе. По словам главы реготделения ЦБ РФ, продолжается восстановление совокупного спроса. В значительной мере позитивные изменения наблюдаются именно в сфере услуг - после длительного периода ограничений и отсутствия возможности воспользоваться отдельными видами услуг.

"Ярким подтверждением восстановления экономической активности в регионе служит увеличение налоговых поступлений в бюджет Самарской области, прежде всего, налога на прибыль организаций, который за 1 квартал 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос на 21%. Таким образом, собственные доходы бюджета выросли почти на 6%. Рост собственных доходов бюджета способствует сохранению инвестиционного вектора развития экономики региона, в том числе посредством реализации крупных нацпроектов в сфере инфраструктурного строительства", - отметила Марина Мясникова.

Кроме того, в ходе мероприятия участники подняли вопросы реализации развития в регионе креативных кластеров, создание цифровых двойников, международное взаимодействие высших учебных заведений и многое другое.

Гид потребителя

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