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Страхование Финансы

Полисы ОСАГО от ВСК стали доступны во всех отделениях Сбера

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК расширяет партнерство со Сбером. Автовладельцы смогут купить полисы ОСАГО от ВСК в отделениях банка на территории всей страны.

"Каждый день страховые решения от ВСК становятся доступнее для потенциальных и действующих клиентов. Компания развивает сеть сотрудничества с высокотехнологичными партнерами, которые имеют доступ к широкому кругу потребителей. Примером такого эффективного партнерства служит участие в проекте СберБанка по расширению продаж и доступности полисов ОСАГО. Синергия со Сбером демонстрирует успешное применение инновационных технологий для предоставления клиентам страховых услуг в максимально доступной и удобной форме", - сообщила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.

Приобретение страховой защиты в отделениях - это максимально быстро и просто. Сотрудники банка всегда помогут рассчитать стоимость ОСАГО и оформить электронный полис, который затем будет направлен на электронную почту автомобилиста.

Ранее полисы обязательного страхования автогражданской ответственности от ВСК были запущены в продажу через маркетплейс и мобильное приложение СберБанк Онлайн. В дистанционных сервисах полис можно оформить самостоятельно. При этом распечатывать бумажный экземпляр нет необходимости, достаточно знать серию и номер документа или показать его на экране смартфона. Весь процесс покупки страховки полностью автоматизирован и занимает несколько минут.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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