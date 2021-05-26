Полисы ОСАГО от ВСК стали доступны во всех отделениях Сбера

Страховой Дом ВСК расширяет партнерство со Сбером. Автовладельцы смогут купить полисы ОСАГО от ВСК в отделениях банка на территории всей страны.
"Каждый день страховые решения от ВСК становятся доступнее для потенциальных и действующих клиентов. Компания развивает сеть сотрудничества с высокотехнологичными партнерами, которые имеют доступ к широкому кругу потребителей. Примером такого эффективного партнерства служит участие в проекте СберБанка по расширению продаж и доступности полисов ОСАГО. Синергия со Сбером демонстрирует успешное применение инновационных технологий для предоставления клиентам страховых услуг в максимально доступной и удобной форме", - сообщила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.
Приобретение страховой защиты в отделениях - это максимально быстро и просто. Сотрудники банка всегда помогут рассчитать стоимость ОСАГО и оформить электронный полис, который затем будет направлен на электронную почту автомобилиста.
Ранее полисы обязательного страхования автогражданской ответственности от ВСК были запущены в продажу через маркетплейс и мобильное приложение СберБанк Онлайн. В дистанционных сервисах полис можно оформить самостоятельно. При этом распечатывать бумажный экземпляр нет необходимости, достаточно знать серию и номер документа или показать его на экране смартфона. Весь процесс покупки страховки полностью автоматизирован и занимает несколько минут.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.