Полисы ОСАГО от ВСК стали доступны во всех отделениях Сбера

Страховой Дом ВСК расширяет партнерство со Сбером. Автовладельцы смогут купить полисы ОСАГО от ВСК в отделениях банка на территории всей страны.

"Каждый день страховые решения от ВСК становятся доступнее для потенциальных и действующих клиентов. Компания развивает сеть сотрудничества с высокотехнологичными партнерами, которые имеют доступ к широкому кругу потребителей. Примером такого эффективного партнерства служит участие в проекте СберБанка по расширению продаж и доступности полисов ОСАГО. Синергия со Сбером демонстрирует успешное применение инновационных технологий для предоставления клиентам страховых услуг в максимально доступной и удобной форме", - сообщила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.

Приобретение страховой защиты в отделениях - это максимально быстро и просто. Сотрудники банка всегда помогут рассчитать стоимость ОСАГО и оформить электронный полис, который затем будет направлен на электронную почту автомобилиста.

Ранее полисы обязательного страхования автогражданской ответственности от ВСК были запущены в продажу через маркетплейс и мобильное приложение СберБанк Онлайн. В дистанционных сервисах полис можно оформить самостоятельно. При этом распечатывать бумажный экземпляр нет необходимости, достаточно знать серию и номер документа или показать его на экране смартфона. Весь процесс покупки страховки полностью автоматизирован и занимает несколько минут.