Самарский облсуд оставил депутата Дениса Штейна под стражей до 8 июня

В среду, 26 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Октябрьского районного суда от 29 апреля о продлении срока содержания под стражей депутату Денису Штейну до 8 июня. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере") было возбуждено в отношении депутата Совета депутатов Советского района Самары и члена партии "Единая Россия" Дениса Штейна 11 декабря 2020 года. В тот же день партия приостановила членство Штейна.
По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта 311,05 г мефедрона. Мерой пресечения Штейну избрали содержания под стражей. Срок его ареста продлевали. 29 апреля Октябрьский райсуд продлил содержание под стражей до 8 июня. Это постановление суда обжаловал адвокат. В итоге апелляционная инстанция облсуда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, оно вступило в силу.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!