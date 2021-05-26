Самарский облсуд оставил депутата Дениса Штейна под стражей до 8 июня

В среду, 26 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Октябрьского районного суда от 29 апреля о продлении срока содержания под стражей депутату Денису Штейну до 8 июня. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере") было возбуждено в отношении депутата Совета депутатов Советского района Самары и члена партии "Единая Россия" Дениса Штейна 11 декабря 2020 года. В тот же день партия приостановила членство Штейна.

По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта 311,05 г мефедрона. Мерой пресечения Штейну избрали содержания под стражей. Срок его ареста продлевали. 29 апреля Октябрьский райсуд продлил содержание под стражей до 8 июня. Это постановление суда обжаловал адвокат. В итоге апелляционная инстанция облсуда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, оно вступило в силу.