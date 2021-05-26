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Преступления Происшествия

Самарская "Барыня" заплатит миллионный штраф за подкуп полицейского

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре мировой суд назначил штраф 1 млн руб. ООО "Барыня" за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщает региональная прокуратура.

Ранее представительница ООО предложила правоохранителю взятку 20 тыс. руб. и передала ее часть — 10 тыс. руб. за прекращение проверки по факту продажи в баре алкоголя без лицензии. Полицейский отказался от денег.

Уголовное дело взяткодательницы по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу") находится на рассмотрении в суде.

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