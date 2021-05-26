В Самаре стартовала работа предпринимательского форума "Мой бизнес 63"

В среду, 26 мая, на площадке регионального центра "Мой бизнес" стартовал традиционный предпринимательский форум "Мой бизнес 63".

Форум традиционно приурочен ко Дню российского предпринимательства. Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

"В программе форума мы учли все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед малым и средним бизнесом, особое внимание уделим самозанятым гражданам — под это направление выделен целый день работы форума. Поговорим о работе на внешних рынках, о развитии туризма, о молодежном предпринимательстве. Кроме того, можно будет принять участие в тематической экскурсии по Самаре, зарядиться энергией на открытой тренировке с квалифицированным тренером. В ближайшие четыре дня представители бизнеса поделятся своим опытом, услышат советы от экспертов в разных направлениях и проведут время с максимальной пользой для себя и для своего дела", — рассказал о программе мероприятия министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В среду, 26 мая, деловую программу четырехдневного события открыл отраслевой семинар "Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона". В качестве приглашенного спикера выступил председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов (г.Воронеж). По его словам, предприниматель, создающий сувенирную продукцию, должен позаботиться об упаковке, которая обеспечит безопасную транспортировку изделий. Кроме того, упаковка должна максимально соответствовать сувениру.

Еще одной тематической секцией первого дня работы форума стал "Экспорт в 2021 году: актуальные инструменты работы на внешних рынках". Здесь участники могли не только узнать о последних трендах и особенностях работы с зарубежными партнерами, но и сформировать компетенции стратегического мышления.

Параллельно, на протяжении всего первого и второго дня работы форума, в холле центра "Мой бизнес" будет проходить выставка сувениров самарских производителей, где желающие смогут приобрести яркие и интересные товары местных мастеров.