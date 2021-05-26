В Самаре стартовала работа предпринимательского форума "Мой бизнес 63"

В среду, 26 мая, на площадке регионального центра "Мой бизнес" стартовал традиционный предпринимательский форум "Мой бизнес 63".
Форум традиционно приурочен ко Дню российского предпринимательства. Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
"В программе форума мы учли все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед малым и средним бизнесом, особое внимание уделим самозанятым гражданам — под это направление выделен целый день работы форума. Поговорим о работе на внешних рынках, о развитии туризма, о молодежном предпринимательстве. Кроме того, можно будет принять участие в тематической экскурсии по Самаре, зарядиться энергией на открытой тренировке с квалифицированным тренером. В ближайшие четыре дня представители бизнеса поделятся своим опытом, услышат советы от экспертов в разных направлениях и проведут время с максимальной пользой для себя и для своего дела", — рассказал о программе мероприятия министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В среду, 26 мая, деловую программу четырехдневного события открыл отраслевой семинар "Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона". В качестве приглашенного спикера выступил председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов (г.Воронеж). По его словам, предприниматель, создающий сувенирную продукцию, должен позаботиться об упаковке, которая обеспечит безопасную транспортировку изделий. Кроме того, упаковка должна максимально соответствовать сувениру.
Еще одной тематической секцией первого дня работы форума стал "Экспорт в 2021 году: актуальные инструменты работы на внешних рынках". Здесь участники могли не только узнать о последних трендах и особенностях работы с зарубежными партнерами, но и сформировать компетенции стратегического мышления.
Параллельно, на протяжении всего первого и второго дня работы форума, в холле центра "Мой бизнес" будет проходить выставка сувениров самарских производителей, где желающие смогут приобрести яркие и интересные товары местных мастеров.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html