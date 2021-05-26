Стоматологический факультет СамГМУ отметил 55-летний юбилей

В среду, 26 мая, в СамГМУ состоялось заседание стоматологического научно-образовательного медицинского кластера Минздрава России. Оно приурочено к 55-летию стоматологического образования в Самарской области, у истоков которого стоял мединститут.
Члены заседания обсуждали задачи стоматологической отрасли, а также особенности получения высшего стоматологического образования.
"Из небольшого факультета вырос мощнейший институт стоматологии, который готовит кадры для всей России и даже зарубежных стран, — рассказал ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. — Сегодня остепененность сотрудников института составляет 94%, работают 18 докторов наук, 60 кандидатов наук. Вуз активно развивается и особый акцент мы делаем на институте стоматологии. Будет создан международный центр цифровой стоматологии, усилен симуляционный центр, преподавание будет вестись с применением суперсовременных технологий, с приглашением ведущих зарубежных преподавателей. Уверен, что каждый год мы сможем повышать качество подготовки и перейдём к элитному стоматологическому образованию, которое всегда будет востребовано в Российской Федерации".
В заседании принял участие председатель Совета СНОМК, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по стоматологии, академик РАН Олег Янушевич.
"Мне приятно быть сегодня на этом торжестве, посвященном 55-летию стоматологического образования в СамГМУ, — сказал Олег Янушевич. — У нас с этим университетом установились крепкие отношения и в научной, и в образовательной сфере. И мне очень приятно, что многие из основателей факультета, и затем и института стоматологии, были выпускниками нашего университета, и уже их ученики продолжили эту славную традицию. Я считаю, что стоматологическое образование в СамГМУ одно из лучших в России. В целом российские стоматологи уникальны, потому что во всем мире специалистов готовят на базе школ при университетах. А наши специалисты получают высшее базовое медицинское образование. У нас есть все те же технологии и возможности, что на Западе, и плюс — базовое медицинское образование".
В режиме видеосвязи к заседанию присоединилась заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она обозначила проблемы, которые сегодня предстоит решить стоматологическому сообществу. А также выразила надежду, что лучшие предложения и идеи, выработанные во время работы конференции, внедрят в практику, чтобы они смогли приносить пользу пациентам. Татьяна Семенова также отметила, что за годы существования стоматологического образования в СамГМУ были выпущены десятки тысяч врачей-стоматологов высокого уровня, которые оказывают медицинскую помощь не только в Самаре и в ПФО, но и во всей стране.
"Более 88% стоматологов, которые работают в Самарской области, являются выпускниками СамГМУ, — говорит Татьяна Семенова. — Сегодня качественная подготовка кадров невозможна без сочетания традиционного образования с использованием лучших наработок страны и новейших разработок. Из стен СамГМУ ежегодно выходят квалифицированные специалисты, которые владеют современными методами диагностики и лечения и работают для сохранения здоровья населения России".
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.