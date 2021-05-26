Стоматологический факультет СамГМУ отметил 55-летний юбилей

В среду, 26 мая, в СамГМУ состоялось заседание стоматологического научно-образовательного медицинского кластера Минздрава России. Оно приурочено к 55-летию стоматологического образования в Самарской области, у истоков которого стоял мединститут.

Члены заседания обсуждали задачи стоматологической отрасли, а также особенности получения высшего стоматологического образования.

"Из небольшого факультета вырос мощнейший институт стоматологии, который готовит кадры для всей России и даже зарубежных стран, — рассказал ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. — Сегодня остепененность сотрудников института составляет 94%, работают 18 докторов наук, 60 кандидатов наук. Вуз активно развивается и особый акцент мы делаем на институте стоматологии. Будет создан международный центр цифровой стоматологии, усилен симуляционный центр, преподавание будет вестись с применением суперсовременных технологий, с приглашением ведущих зарубежных преподавателей. Уверен, что каждый год мы сможем повышать качество подготовки и перейдём к элитному стоматологическому образованию, которое всегда будет востребовано в Российской Федерации".

В заседании принял участие председатель Совета СНОМК, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по стоматологии, академик РАН Олег Янушевич.

"Мне приятно быть сегодня на этом торжестве, посвященном 55-летию стоматологического образования в СамГМУ, — сказал Олег Янушевич. — У нас с этим университетом установились крепкие отношения и в научной, и в образовательной сфере. И мне очень приятно, что многие из основателей факультета, и затем и института стоматологии, были выпускниками нашего университета, и уже их ученики продолжили эту славную традицию. Я считаю, что стоматологическое образование в СамГМУ одно из лучших в России. В целом российские стоматологи уникальны, потому что во всем мире специалистов готовят на базе школ при университетах. А наши специалисты получают высшее базовое медицинское образование. У нас есть все те же технологии и возможности, что на Западе, и плюс — базовое медицинское образование".

В режиме видеосвязи к заседанию присоединилась заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она обозначила проблемы, которые сегодня предстоит решить стоматологическому сообществу. А также выразила надежду, что лучшие предложения и идеи, выработанные во время работы конференции, внедрят в практику, чтобы они смогли приносить пользу пациентам. Татьяна Семенова также отметила, что за годы существования стоматологического образования в СамГМУ были выпущены десятки тысяч врачей-стоматологов высокого уровня, которые оказывают медицинскую помощь не только в Самаре и в ПФО, но и во всей стране.

"Более 88% стоматологов, которые работают в Самарской области, являются выпускниками СамГМУ, — говорит Татьяна Семенова. — Сегодня качественная подготовка кадров невозможна без сочетания традиционного образования с использованием лучших наработок страны и новейших разработок. Из стен СамГМУ ежегодно выходят квалифицированные специалисты, которые владеют современными методами диагностики и лечения и работают для сохранения здоровья населения России".