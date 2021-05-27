Три автомобиля обгорели днем в Самаре у дома на пр. Кирова

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В среду, 26 мая, в 14:50 в районе дома № 53 "а" на проспекте Кирова горели три автомобиля: Lada Granta, Toyota, ВАЗ и мусор на площади 25 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.