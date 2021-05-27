При наезде автомобиля на столб в Самаре пострадали два человека

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В среду, 26 мая, в 19:10 водитель автомобиля ЗАЗ напротив дома №182 по ул. Арцыбушевской совершил наезд на световую опору, сообщает областное ГИБДД.