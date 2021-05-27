При наезде автомобиля на столб в Самаре пострадали два человека

В среду, 26 мая, в 19:10 водитель автомобиля ЗАЗ напротив дома №182 по ул. Арцыбушевской совершил наезд на световую опору, сообщает областное ГИБДД.
В результате ДТП телесные повреждения получил 42-летний водитель автомобиля ЗАЗ и восьмилетняя девочка, которые бригадой скорой медицинской помощи доставлены в одну из городских больниц.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!