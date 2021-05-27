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Строительство Строительство и недвижимость

В Приволжском районе реконструируют усадьбу Самариных

ПРИВОЛЖЬЕ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Приволжского района ищет подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по восстановлению и реконструкции исторического комплекса "Усадьба Самариных" в с. Приволжье. На эти цели из местного бюджета выделено 4,2 млн рублей.

Реконструкцию планируется осуществить в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года". Комплексный проект реставрации усадьбы был разработан еще в 2008 г. компанией "Векторстройпроект". Однако сейчас он подлежит корректировке в связи с изменениями нормативной базы, отмечается в технической документации.

Подрядчику предстоит разработать проект по восстановлению самой "Усадьбы Самариной", жилого дома (бывшей людской) и воротам с оградой.

При проектировании приспособления здания к современному использованию следует предусмотреть помещения архивного отдела на площади 312 м², ЗАГСа (культурного центра) — 314 м², краеведческого музея — 112 м².

Территория бывшей усадьбы расположена на площади 1,9 га недалеко от центра села. Общая площадь здания — 831,7 "квадрат" (в том числе восстанавливаемая часть здания — 239,8 кв. м., реконструируемая часть — 591,9 кв. м.).

Главный дом и людская были построены в 1883–1885 годах в эклектическом стиле по проекту архитектора М. А. Дурнова. После 1917 года постройки были заняты администрацией поселкового района. Ансамбль выполнен из кирпичной кладки с деталями из тесаного кирпича и белого жигулевского камня.

В конце 1960-х годов усадьба Самариных попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все ее основные постройки были по указанию властей снесены, осталась часть строения конторы управляющего, а также часть ограды с въездными воротами в усадьбу.

Сегодня объект находится в аварийном состоянии, постройки не используются с 90-х годов прошлого века. Здесь отсутствуют перекрытия, частично обрушена крыша и кирпичная кладка, нет дверей.

По предварительным оценкам предполагаемая стоимость строительства составит 150 млн рублей.

Напомним, в октябре 2020 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" территория вокруг старинной усадьбы была благоустроена. Благодаря поддержке регионального и федерального правительства были выделены средства на работы по озеленению, укладку брусчатки, установку освещение, малых архитектурных форм, беседок.

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