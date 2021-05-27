В Приволжском районе реконструируют усадьбу Самариных

Управление капитального строительства Приволжского района ищет подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по восстановлению и реконструкции исторического комплекса "Усадьба Самариных" в с. Приволжье. На эти цели из местного бюджета выделено 4,2 млн рублей.
Реконструкцию планируется осуществить в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года". Комплексный проект реставрации усадьбы был разработан еще в 2008 г. компанией "Векторстройпроект". Однако сейчас он подлежит корректировке в связи с изменениями нормативной базы, отмечается в технической документации.
Подрядчику предстоит разработать проект по восстановлению самой "Усадьбы Самариной", жилого дома (бывшей людской) и воротам с оградой.
При проектировании приспособления здания к современному использованию следует предусмотреть помещения архивного отдела на площади 312 м², ЗАГСа (культурного центра) — 314 м², краеведческого музея — 112 м².
Территория бывшей усадьбы расположена на площади 1,9 га недалеко от центра села. Общая площадь здания — 831,7 "квадрат" (в том числе восстанавливаемая часть здания — 239,8 кв. м., реконструируемая часть — 591,9 кв. м.).
Главный дом и людская были построены в 1883–1885 годах в эклектическом стиле по проекту архитектора М. А. Дурнова. После 1917 года постройки были заняты администрацией поселкового района. Ансамбль выполнен из кирпичной кладки с деталями из тесаного кирпича и белого жигулевского камня.
В конце 1960-х годов усадьба Самариных попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все ее основные постройки были по указанию властей снесены, осталась часть строения конторы управляющего, а также часть ограды с въездными воротами в усадьбу.
Сегодня объект находится в аварийном состоянии, постройки не используются с 90-х годов прошлого века. Здесь отсутствуют перекрытия, частично обрушена крыша и кирпичная кладка, нет дверей.
По предварительным оценкам предполагаемая стоимость строительства составит 150 млн рублей.
Напомним, в октябре 2020 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" территория вокруг старинной усадьбы была благоустроена. Благодаря поддержке регионального и федерального правительства были выделены средства на работы по озеленению, укладку брусчатки, установку освещение, малых архитектурных форм, беседок.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))