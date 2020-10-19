Усадьба Самариных будет восстановлена

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Приволжском районе Самарской области ведется работа по благоустройству территории вокруг старинной усадьбы Самариных.

Благодаря поддержке регионального и федерального правительства были выделены средства на работы по озеленению, укладку брусчатки, установку освещение, малых архитектурных форм, беседок. Эти работы уже проведены.

"Мы объявили молодежный общественный конкурс на разработку арт-объектов. Люди уже подают заявки, в том числе по дальнейшему развитию территории", — рассказал глава района Евгений Богомолов.

н отметил, что завершается подготовка документов на восстановление здания самой усадьбы.