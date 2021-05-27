В Рождествено КамАЗ снес газопровод

Вечером, 26 мая, в Рождествено водитель КамАЗа-бетономешалки снес газовую трубу, проходящую над дорогой по ул. Шоссейной. Об этом сообщают очевидцы.

Помимо самой трубы, пострадала газораспределительная установка.

Как пояснили в "СВГК", серьезно деформированы участки надземных газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью более 100 метров. Из-за повреждения газопровода произошел выход газа, который был локализован сотрудниками компании. Из строя выведен также шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП), обеспечивающий газоснабжения 90 частных и семи многоквартирных домов.

"Ранним утром специалисты кинельского межрайгаза Средневолжской газовой компании приступили к восстановительным работам. Организованы обеспечение необходимыми материалами, а также поставка нового ШГРП. К работе привлечены дополнительные бригады специалистов, чтобы как можно быстрее восстановить подачу газа жителям Рождествено", - добавили в "СВГК".